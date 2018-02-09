Руководство социальной сети Twitter обнаружило 49 аккаунтов, связанных с российским «Агентством интернет-исследований», которое также называют «фабрикой троллей». С этих профилей были выпущены 942 твита о Brexit, впоследствии опубликованные другими пользователями 461 раз и получившие 637 одобрительных реакций.

Как пишет DW, такие данные компания обнародовала в четверг, 8 февраля, в ответ на запрос комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента.

На встрече с британскими законодателями в Вашингтоне Ник Пиклс, отвечающий за стратегию развития компании Twitter в Великобритании, подчеркнул, что эти числа соответствуют 0,005% от общего количества аккаунтов, публиковавших информацию на тему референдума о выходе Великобритании из состава Европейского Союза, а также - 0,02% от общего количества твитов о плебисците. «Это очень низкий уровень участия, - резюмировали в Twitter. - Мы нашли мало признаков связи с источниками в России».

На том же слушании компания Youtube сообщила, что не обнаружила свидетельств российского вмешательства в референдум о выходе Великобритании из ЕС. Об этом британским политикам сказала глава отдела отношений с общественностью Youtube Джунипер Даунс.

Представители соцсети Facebook указали, что продолжают повторное расследование и опубликуют результаты в течение февраля.

В ответ на критику британских законодателей в Facebook Inc. пообещали более тщательно изучить активность в соцсети, связанную с «ранее не фигурировавшими» в расследовании российскими аккаунтами.

В конце октября британский парламентский комитет обратился в Facebook с запросом относительно информации о деятельности связанных с РФ проплаченных учетных записей.

В числе запрошенных данных – информация о рекламном контенте, имеющем отношение к зарегистрированным в России аккаунтам, а также обо всех страницах, созданных с использованием этих учетных записей, об их целевых группах и количестве просмотров.

В мае британский министр иностранных дел Борис Джонсон в интервью газете The Telegraph выразил уверенность, что Россия вмешивалась в выборы в США, во Франции и на Балканах. С помощью таких действий Москва стремится «подорвать веру в демократию в целом и дискредитировать демократический процесс», полагает глава МИД Великобритании.