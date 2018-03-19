Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Brexit) в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода Великобритании из Европейского Союза в связи с затягиванием переговорного процесса. Стороны до сих пор не могут прийти к согласию относительно некоторых центральных вопросов – таких, как вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией, говорится в докладе комитета, обнародованном в воскресенье, 18 марта, передает DW.

«Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода», - говорится в докладе. Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю необходимо договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019.

Как отмечает агентство AFP, комитет по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза состоит в основном из парламентариев, голосовавших против выхода из ЕС. Его председатель Хилари Бенн с оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии заявил, что переговоры по Brexit находятся сейчас в «критической стадии». Если правительство в Лондоне не предложит «реального» плана решения «ирландского» вопроса, переговоры о выходе Великобритании из ЕС могут зайти в тупик, заявил в марте и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, 29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось пользу выхода страны из состава ЕС.

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