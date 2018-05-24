Заявления Юлии Скрипаль требуют проверки, чтобы удостовериться в том, что они сделаны добровольно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.



«До сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция, до сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится, делала ли она какие-то заявления и делала ли она эти заявления по своей воле», - сказал он.

«Переданный через кого-то некий набор информации, насколько он может быть достоверным и насколько он может вызывать доверие - это очень большой вопрос, учитывая, что это происходит на фоне гигантской, не имеющей аналогов в мире провокации британской стороны», - добавил Песков.

Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение, в котором заявила о своем нежелании воспользоваться помощью, предлагаемой посольством РФ в Великобритании.