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Заявления Юлии Скрипаль требуют проверки, чтобы удостовериться в том, что они сделаны добровольно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

«До сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция, до сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится, делала ли она какие-то заявления и делала ли она эти заявления по своей воле», - сказал он.

«Переданный через кого-то некий набор информации, насколько он может быть достоверным и насколько он может вызывать доверие - это очень большой вопрос, учитывая, что это происходит на фоне гигантской, не имеющей аналогов в мире провокации британской стороны», - добавил Песков.

Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение, в котором заявила о своем нежелании воспользоваться помощью, предлагаемой посольством РФ в Великобритании.
ForUm

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