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Следком РФ возбудил еще два уголовных дела против военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

«В связи с очередными фактами обстрелов Главным следственным управлением СК России возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», - сообщается на сайте следкома.

По данным российского следствия, в период с 16 по 18 мая 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловке.

«Артиллерийские обстрелы продолжились 19 и 20 мая. Помимо Горловки были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Зайцево. В результате погибли 4 мирных жителя, среди которых три женщины, причем одна – пенсионного возраста. Еще четверо гражданских лиц были ранены», - заявили в следкоме.

Напомним, с началом ООС на Донбассе ситуация обострилась: боевики пытаются отбить освобожденное недавно село Пивденне, обстреливают населенные пункты. Так, 18 мая ы результате обстрела в поселке Троицкое погибла семья. 

20 мая, украинские военные в ходе рейда в тылу противника захватили в плен трех боевиков.
ForUm

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