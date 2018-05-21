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Вчера, 20 мая, украинские военные в ходе рейда в тылу противника захватили в плен трех боевиков, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что поздно вечером разведывательно-диверсионная группа 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс» из состава Объединенных сил с целью выявления огневых средств противника, которые ведут обстрелы мирных населенных пунктов, выполняла боевую задачу в тылу противника.

В ходе ведения рейда, был обнаружен наблюдательный пост противника. Во время короткого боя один боевик был уничтожен, трое захвачены в плен. Потерь среди наших воинов нет.

Сейчас трое пленных и их личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.

Командира группы и личный состав, участвовавший в рейде, представлены к государственным наградам.
ForUm

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