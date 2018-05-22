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36-летнего мужчину в Марьинке убил снайпер боевиков, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Трагедия произошла в понедельник, 21мая, около 17:00 на окраине прифронтового города. Когда местный житель, 1982 года рождения, вышел на улицу, его обстреляли со стороны боевиков. Мужчина получил смертельные ранения.

На место прибыла «скорая» и следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Экстренные службы также попали под снайперский огонь, поэтому тело убитого с помощью родных удалось вытащить только через некоторое время.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
ForUm

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