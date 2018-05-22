36-летнего мужчину в Марьинке убил снайпер боевиков, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Трагедия произошла в понедельник, 21мая, около 17:00 на окраине прифронтового города. Когда местный житель, 1982 года рождения, вышел на улицу, его обстреляли со стороны боевиков. Мужчина получил смертельные ранения.
На место прибыла «скорая» и следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Экстренные службы также попали под снайперский огонь, поэтому тело убитого с помощью родных удалось вытащить только через некоторое время.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время