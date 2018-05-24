также в разделеСтолица
Депутат Киевсовета «забыл» указать в декларации авто за 1,5 миллиона 33
Кличко: Проблему долгов «Киевэнерго» нужно решать на национальном уровне 54
«Нафтогаз» обвинил власти Киева в давлении 76
В центре Киеве автомобиль въехал в строительный котлован 66
Из-за долгов за газ Киев может остаться без тепла 176
Админздания и бюветы «Киевводоканала» отключат от электроснабжения 92
В скоростных поездах до «Борисполя» установят бесконтактные системы оплаты 42
В полиции назвали основные угрозы во время проведения финала ЛЧ 138
Проезд на скоростной электричке из Киева в «Борисполь» обойдется в 80 гривен 55
В пяти озерах Киева нашли кишечную палочку 70
Полицейские во время финала ЛЧ не будут разрисовывать лица в цвета команд 36
В Киеве судят банду, члены которой травили и грабили людей 89
На Крещатике убрали баннеры с логотипом «Газпрома» 127
Болельщиков ЛЧ УЕФА будут встречать силовики с разукрашенными лицами 98
В фан-зоне на Крещатике появились баннеры с логотипом «Газпрома» 111
Киевский клуб отменил концерт Козловского 67
В КГГА опровергли информацию о массовой сдаче билетов болельщиками ЛЧ 56
«Воздушный экспресс» в Борисполь обещают запустить до конца года 77

В Киеве презентовали обновленные цветочные часы возле Майдана Незалежности.

Над цветочным оформлением склона вдоль аллеи Героев Небесной Сотни больше недели работали специалисты КП СЗН Печерского района, сообщает пресс-служба «Киевзеленстроя».

«Цветочные часы расположены в центре города и являются одной из изюминок столицы. Общая площадь цветочных часов –более 300 квадратных метров», - рассказала и.о. генерального директора КО «Киевзеленстрой» Наталья Белоусова.

Композиция посвящена национальным символам Украины. Здесь ветви калины с бегонии и альтернантеры, сине-желтая лента с агератума и колеуса, цветок с тагетиса и розовой бегонии; циферблат – с ярко-красной бегонии и стилизованные звезды Евросоюза на сине-желтом фоне с декоративной мульчи.

Всего для оформления часов высажено более 20 тысяч цветов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги