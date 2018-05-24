В Киеве презентовали обновленные цветочные часы возле Майдана Незалежности.

Над цветочным оформлением склона вдоль аллеи Героев Небесной Сотни больше недели работали специалисты КП СЗН Печерского района, сообщает пресс-служба «Киевзеленстроя».

«Цветочные часы расположены в центре города и являются одной из изюминок столицы. Общая площадь цветочных часов –более 300 квадратных метров», - рассказала и.о. генерального директора КО «Киевзеленстрой» Наталья Белоусова.

Композиция посвящена национальным символам Украины. Здесь ветви калины с бегонии и альтернантеры, сине-желтая лента с агератума и колеуса, цветок с тагетиса и розовой бегонии; циферблат – с ярко-красной бегонии и стилизованные звезды Евросоюза на сине-желтом фоне с декоративной мульчи.

Всего для оформления часов высажено более 20 тысяч цветов.