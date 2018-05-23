Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко обещает провести расследование, чтобы определить степень ответственности клубов за договорные матчи.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ФФУ.

«Это системная проблема, которой мы бросили вызов еще в начале нашей работы. Чтобы противостоять ей, было инициировано принятие закона «О предотвращении влияния на результаты официальных соревнований коррупционных правонарушений», благодаря которому сейчас есть возможность бороться с раковой опухолью отечественного футбола не только административными штрафами, но и более действенными инструментами. В случае необходимости мы готовы инициировать новые изменения в этот документ, чтобы расширить этот инструментарий и более эффективно противостоять такому позорному явлению, как договорные матчи», - рассказал Павелко.

Также президент ФФУ выразил уверенность, что работа Комитета по этике и честной игре ФФУ под руководством Франческо Баранки и его сотрудничество с первым вице-президентом ФФУ Назаром Холодницким, который сумел объединить усилия всего силового блока, является хорошим началом решения проблемы.

«Это хороший сигнал всем молодым футболистам, которые только начинают свою карьеру и могут поддаться искушению быстрого заработка, чтобы задуматься, стоит ли рисковать. Кроме того, проведенная нами работа станет ценным опытом для европейского и мирового футбола. Без преувеличения, это исторический день для отечественного футбола, и я благодарен за проделанную работу руководству Нацполиции и Генпрокуратуры», - заявил он.

Напомним, 22 мая полиция провела массовую облаву на организаторов договорных матчей, в результате которой МВД рассматривает 57 эпизодов с участием 328 человек.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий была собрана доказательная база в отношении участников и организаторов 5-ти преступных групп и 35 футбольных клубов, причастных к организации и участию в футбольных матчах с «фиксированным» результатом.

Полиция зафиксировала 50 случаев договорных футбольных матчей.