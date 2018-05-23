Служба безопасности Украины предупреждает о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов и дает рекомендации по защите от нее.

Как сообщает пресс-центр ведомства, специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну массового поражения размещенных в Украине сетевых устройств. Вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPNFilter.

«VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций», - говорится в сообщении.

Подобные атаки фиксировались по всему миру с 2016 года. Однако, по полученной информации, на этот раз географическая нацеленность атаки направлена ​​именно на украинский сегмент сети Интернет.

Выводы криминалистического исследования показывают, что вирусное программное обеспечение VPNFilter позволяет злоумышленникам перехватывать весь трафик, проходящий через пораженное устройство, включая данные авторизации и персональные данные платежных систем, собирать и выгружать информацию, удаленно управлять инфицированным устройством и даже выводить его из строя.

Особую опасность VPNFilter несет для автоматизированных систем управления технологическими процессами (SCADA), поскольку через идентификацию специфических протоколов обмена технологическими данными злоумышленники получают возможность выбрать такие объекты первоочередными целями. Выявленные признаки свидетельствуют о приготовлении кибердиверсий на объектах национальной критической инфраструктуры, что вызывает особое беспокойство.

Специалисты СБУ считают, что инфицирование оборудования именно на территории Украины – подготовка к очередному акту киберагресии со стороны РФ, направленного на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги Чемпионов. Об этом свидетельствует и то, что запланированный механизм кибератаки совпадает с техниками, которые использовались в 2015-2016 годах в ходе кибератаки BlackEnergy.

Объединенные возможности с криминалистического анализа угроз, которые есть в распоряжении Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ, и имеющиеся международные каналы Национального контактного пункта круглосуточной сети «24/7» Национальной полиции Украины уже задействованы для нейтрализации скрытой сетевой инфраструктуры злоумышленников. Но подчеркиваем, что без ликвидации собственниками уязвимостей конечного оборудования невозможно предотвратить новые волны подобных кибератак.

Учитывая возможные риски, СБУ и Нацполиция безотлагательно и адресно проинформировали потенциальных «жертв» атаки.

Рекомендации специалистов СБУ

Чтобы избежать потери данных, предупредить вмешательство в работу сетевых устройств и не допустить наступления негативных последствий поражения вышеприведенных сетевых устройств вредоносным программным обеспечением специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют незамедлительно принять следующие меры:

- пользователям и владельцам домашних роутеров, беспроводных маршрутизаторов малых офисов и сетевых файловых хранилищ необходимо безотлагательно осуществить их перезагрузку с целью удаления потенциально опасных программных модулей из памяти устройств;

- в случае, когда сетевые маршрутизаторы клиентов контролируются провайдерами Интернет-услуг, осуществить их отдаленное перезагрузку – если есть основания считать любое устройство в локальной сети пораженным указанным видом вредоносного программного обеспечения, то безотлагательно обновить его программную прошивку до последней актуальной версии;

- в случае, когда в операционной системе сетевого устройства есть функция доступа к его файловой системе, проверить наличие файлов в директориях «/var/run/vpnfilterw», «var/run/tor», «var/run/torrc», «var/run/tord» и удалить их содержание.