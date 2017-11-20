Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова, которого подозревают в «координацию разведывательной деятельности» задержанного в стране украинского журналиста Павла Шаройко. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.
По данным ведомства, Шаройко «подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Скворцов И.В., действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси».
«За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов объявлен персоной «нон-грата», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на сайте посольства Украины указано, что Скворцов занимал должность первого секретаря посольства.
Напомним, 25 октября в Беларуси задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.
20 ноября КГБ Беларуси обнародовал сообщение, согласно которому Шаройко якобы признался, что является сотрудником кадрового аппарата разведки и работает под прикрытием в звании полковника.
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