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Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова, которого подозревают в «координацию разведывательной деятельности» задержанного в стране украинского журналиста Павла Шаройко. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.

По данным ведомства,  Шаройко «подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Скворцов И.В., действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси».

«За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов объявлен персоной «нон-грата», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на сайте посольства Украины указано, что Скворцов занимал должность первого секретаря посольства. 

Напомним, 25 октября в Беларуси задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

20 ноября КГБ Беларуси обнародовал сообщение, согласно которому Шаройко якобы признался, что является сотрудником кадрового аппарата разведки и работает под прикрытием в звании полковника. 
ForUm

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