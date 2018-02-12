Верховный суд Беларуси рассматривает дело украинского журналиста Павла Шаройко в закрытом режиме. Об этом сообщила Радио Свобода пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

«Когда начался процесс, кто судья – не комментируем. Процесс закрыт», - сказала она.

Утром 12 февраля адвокат Шаройко Лариса Быкова сообщила, что процесс над журналистов назначен, однако дату начала процесса она не уточнила.

Напомним, 20 ноября 2017 Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.

27 ноября Шаройко предъявлено обвинение по статье «шпионаж».