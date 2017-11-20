Задержанный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко признался, что является сотрудником кадрового аппарата разведки и работает под прикрытием в звании полковника. Об этом на брифинге заявил официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.

«25 октября 2017 года сотрудниками КГБ при проведении агентурной акции с поличным был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы Главного управления разведки Минобороны, для прикрытия ему определена должность корреспондента Общественной национальной телерадиокомпании Украины», — рассказал Побяржин, сообщает TUT.BY.

Как отметил представитель ведомства, в Беларуси Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

«В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по статье 358 УК Беларуси «Шпионаж» и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в КГБ.

Утверждается, что в ходе проведения следственных действий, «получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальным интересам Беларуси». Во время обыска у Шаройко якобы обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр.

«В результате Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также свое звание — полковник», — отметил Побяржин.

По информации официального представителя КГБ, в МИД Беларуси 25 октября были направлены материалы, подтверждающие противоправную деятельность спецслужб Украины против Беларуси. Спустя несколько часов о задержании украинского разведчика внешнеполитическое ведомство проинформировало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима. Но была достигнута договоренность данные факты не предавать огласке (о задержании Шаройко стало известно три недели спустя от председателя Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании. — Ред.).

«С учетом характера двусторонних отношений была достигнута договоренность данные факты не предавать огласке», — пояснил Побяржин.

Кроме того, по его словам, при сборе секретных материалов задержан гражданин Беларуси, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины. Белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Беларуси. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 356 Уголовного кодекса «Измена государству».

«КГБ проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных действий, направленных на внесение полной ясности в характер незаконной деятельности задержанных. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», — заявил Побяржин.

Напомним, в Беларуси задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Министерство иностранных дел Украины принимает меры по защите прав задержанного.