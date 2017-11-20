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Информация в заявлении официального представителя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь о причастности украинского журналиста Павла Шаройко к созданию агентурной сети и ведении разведывательной деятельности на территории Беларуси не соответствует действительности, заявляет пресс-служба ГУР МО.

«Задержанный в Беларуси по обвинению в шпионаже журналист Павел Шаройко проходил службу в Главном управлении разведки Минобороны Украины на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен с военной службы по состоянию здоровья», - подчеркнули в ведомстве.  

После увольнения Шаройко работал по ранее приобретенной специальности - журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь.

Напомним, 20 ноября Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в том, что работает на разведку и создал агентурную сеть.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата, добавили в КГБ.

Журналиста задержали 25 октября в Минске после проведения в его доме обыска по обвинению в «шпионаже». Шаройко держат в одиночной камере СИЗО КГБ. 
ForUm

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