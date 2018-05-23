Российский «Сбербанк» рассчитывает, что четвертая попытка продажи украинской «дочки» будет успешной, сообщил глава кредитной организации Герман Греф, сообщает RNS.

«Украина – это отдельная история, мы уже сделали три попытки продать банк, сейчас будем делать еще и четвертую попытку, будем надеяться, что на этот раз она будет успешной», - сказал он.

В середине мая «Сбербанк» сообщил, что докапитализирует украинскую «дочку» на 8,3 млрд гривен ($317 млн) в связи с регуляторными требованиями Национального банка Украины.

Напомним, 19 марта Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу «Паритет банк» (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.