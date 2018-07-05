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Народный депутат Верховной Рады 7-го созыва Александр Табалов готовит рейдерский захват имущества ООО «Одесский каравай», самого крупного производителя хлеба в Одесском регионе. Об этом сообщает издание «Комментарии» в редакционном материале «Тушки и титушки «Сбербанка России».

«На арене борьбы за украинские хлебозаводы появился уже призабытый многими «тушка» времен Виктора Януковича и Саши-«стоматолога» Александр Табалов с сыном Андреем. Они начали активное движение и сотрудничество с российскими банкирами по организации плана рейдерского захвата социально важного и социально ответственного украинского предприятия», - пишут «Комментарии».

По информации издания, причиной конфликта между собственником «Одесского каравая» - «Lauffer group» и «Сбербанком России» стал кредит, полученный компанией от российских банкиров еще в довоенном 2012-м году на развитие своего бизнеса в Крыму. По тогдашнему курсу – 456 млн гривен. Эти деньги украинские бизнесмены вложили в модернизацию и развитие ПАО «Крымхлеб» и Симферопольского комбината хлебопродуктов. Однако после аннексии Россией украинского полуострова весной 2014-го, российские оккупанты отобрали у «Lauffer group» все ее имущество на полуострове, не заплатив ни гривны компенсации.

«Никакие апелляции украинских собственников компании к Закону, здравому смыслу и совести, не произвели на российских оккупантов никакого эффекта. Украинская же «дочка» «Сбербанка России» заявила, что ее «материнский» банк, ввиду международных санкций, в Крыму вообще не работает. На полуострове нет ни отделений, ни банкоматов, ни платежных терминалов компании. А потому в «Сбербанке России» пояснили «Lauffer group», что всю стоимость кредита компания должна покрыть сама, из своего кармана», -  описывают «послевоенную» ситуацию в Крыму с имуществом украинских компаний «Комментарии».

По информации издания, банк уже нашел покупателя спорного актива – экс-нардепа ВР Александр Табалова, и готов продать ему все имущество за 8,5 млн долларов. При том, что реальная стоимость актива – в 10 раз больше.

«Схемщик» времен Януковича Табалов уже договорился с россиянами о покупке залогового имущества «Одесского каравая» всего… за 8 млн $. Очевидно, что подобные «договоренности» не могли быть согласованы без ведома высоких кураторов «Сбербанка России», поскольку реальная стоимость залогового имущества компании – в 10 раз выше. Вместе с тем одесские журналисты пишут и о том, что частью плана Табалова и его российских покровителей является рейдерский захват всего имущества и оборудования (!) «Одесского каравая». Оборудование это, к слову сказать, не является залогом и предметом имущественных споров между «Lauffer group» и российскими банкирами», - пишут «Комментарии».

С полной версией материала «Тушки и титушки «Сбербанка России» можно ознакомиться тут.
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