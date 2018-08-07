Менеджеры национализированного «ПриватБанка» помогли Сбербанку России вернуть полмиллиарда гривен проблемного кредита за счет государства, считает журналист Александр Дубинский

Напомним, в марте 2017 года санкции сроком на один год были введены против пяти банков с государственным российским капиталом — «Сбербанка», «Ви Эс Банка», «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».

«Сейчас всплыла история с рефинансированием кредитов Сбербанка в «ПриватБанке». Для неискушенных читателей поясню - это когда национализированный банк за счёт денег бюджета выдаёт кредиты клиентам «Сбербанка РФ», чтобы те могли с ним рассчитаться и отдать живые деньги. Например, по моим данным, в 2017 году национализированный «ПриватБанк» за счет средств государства помог Сбербанку России вернуть почти 0,5 млрд кредитной задолженности группы компаний «УкрАгроКом», - отмечается на сайте Дубинского.

По его данным, на момент получения рефинансирования в «ПриватБанке» у компании «УкрАгроКом» уже были явные проблемы - проблемный кредит Сбербанку РФ, который перебрал на себя ПриватБанк.

«Это означает, что национализированный «ПриватБанк» принял на себя проблемного заёмщика «Сбербанка РФ», который вышел из дефолтного кредитного проекта с живыми деньгами», - отмечает журналист.

Почему было решено помочь «УкрАгроКом» расчищаться со «Сбербанком», по данным Дубинского, у этой истории как минимум две составляющие.

Во-первых, собственником компании «УкрАгроКом» является народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Анатолий Кузьменко. Его сын Сергей Кузьменко (также бенефициар некоторых предприятий группы «УкрАгроКом») в сентябре 2014 года, по Указу Порошенко стал председателем Кировоградской ОГА.

Во-вторых, решением проблемы «УкрАгроКом» занимается первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Сергеев, который, по данным Дубинского построил целый бизнес на выдаче невозвратных кредитов.

«Именно под его кураторством Приват Банк проводит рефинансирование существующей кредитной задолженности, возникшей у «УкрАгроКом» ещё в 2012-2013 годах перед Сбербанк России. В 2017 году группа «УкрАгроКом» должна была погасить Сбербанку ряд кредитов на общую сумму 784 млн. грн., которые были получены на строительство Светловодского речного терминала. Однако для погашения не хватало свободных оборотных средств. Поэтому часть этих кредитов была пролонгирована, а часть – требовала погашения. Что и произошло за счет денег «ПриватБанка».

Кредиты от «ПриватБанка» были необходимы для следующих компаний группы «УкрАгроКом».

Не понятно каким образом, отмечает журналист, но согласно предоставленных показателей финансово-хозяйственной деятельности кредитному комитету «Привата» за 2016 год из миллионного убыточного предприятия группа «УкрАгроКом» внезапно вышла на чистую рентабельность в 6% и доход компании составил 255 млн гривен в год.

«Впрочем, зная Сергеева можно не удивляться. Я уже писал о том, какие он выдает кредиты под липовые справки и залоги. Не вижу причин не появиться в этом перечне и левой прибыли», - отмечает он.