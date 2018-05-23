Министерство образования и науки объявило выговор ректору Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко Юрию Лянному за отправку студентов на практику на территорию временно оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба МОН

Отмечается, что на основании решения экспертно-кадровой комиссии Лянному 21 мая подписан приказ о выговоре за невыполнение условий трудового договора.

По данным Минобразования студенты специальности «Туризм» с 27 апреля по 7 мая 2018 года, и, возможно, летом 2017 года участвовали в походе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

МОН также направило письмо в Службу безопасности Украины с просьбой выяснить обстоятельства организации и осуществления поездки студентов университета в оккупированный Крыму, во время которой жизнь студентов подвергалась опасности.

Кроме того, МОН обратилось к Национальную полицию (ГУНП в Сумской области) относительно проверки факта совместной работы близких ректора в университете. В случае подтверждения наличия потенциального или реального конфликта интересов правоохранительными органами и МОН будут приняты соответствующие меры.

Напомним, с 27 апреля по 7 мая студенты 1-3 курсов Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму.