также в разделеОбщество
Князев требует наказать напавших на табор ромов под Тернополем 4
Прокуратура возбудила дело из-за экоцида в «ДНР» 27
СБУ предупреждает о возможной кибератаке накануне Лиги чемпионов 22
В Украину уже прибыли женские команды финала ЛЧ и 500 болельщиков 26
Украинскому журналисту дали 8 лет тюрьмы в Беларуси 34
СБУ: За «анонсами» терактов от ИГИЛ в Киеве стоит РФ 29
СБУ проверяет, кто продает школьникам газовые баллончики 21
Из-за массовых отравлений школьников линейки и выпускные отменять не будут 26
НАБУ пришло с обыском в порт «Южный» 33
За прошедшие сутки на Донбассе ликвидировали 15 боевиков 40
Порошенко утвердил 23 мая Днем морской пехоты 29
Еврейский вопрос: бьют таки по лицу за национальность в паспорте 98
В Днипре запретили ночную продажу алкоголя 41
За нарушение пожарной безопасности хотят закрыть 155 ТРЦ 129
Найема выписали из больницы 34
ДТП в Харькове: в организме Зайцевой не обнаружили опиатов 32
СБУ задержала налоговика, бравшего взятки бытовой техникой 50
У Трампа назвали Донбасс самым опасным местом в мире для русскоязычных 104

Министерство образования и науки объявило выговор ректору Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко Юрию Лянному за отправку студентов на практику на территорию временно оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба МОН

Отмечается, что на основании решения экспертно-кадровой комиссии Лянному 21 мая подписан приказ о выговоре за невыполнение условий трудового договора.

По данным Минобразования студенты специальности «Туризм» с 27 апреля по 7 мая 2018 года, и, возможно, летом 2017 года участвовали в походе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

МОН также направило письмо в Службу безопасности Украины с просьбой выяснить обстоятельства организации и осуществления поездки студентов университета в оккупированный Крыму, во время которой жизнь студентов подвергалась опасности.

Кроме того, МОН обратилось к Национальную полицию (ГУНП в Сумской области) относительно проверки факта совместной работы близких ректора в университете. В случае подтверждения наличия потенциального или реального конфликта интересов правоохранительными органами и МОН будут приняты соответствующие меры.

Напомним, с 27 апреля по 7 мая студенты 1-3 курсов Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги