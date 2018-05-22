Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк уже более двух лет не работает премьер-министром. Однако немалый срок не помешал Министерству внутренних дел открыть уголовное производство в отношении незаконного вмешательства в его работу.

Национальная полиция расследует, кто был заказчиком, кто проплачивал и кто осуществлял черный пиар против лидера «Народного фронта» в 2015 году.

Можно было бы сказать, что министр внутренних дел Арсен Аваков сделал комплимент однопартийцу. Впрочем, в этой истории возникает сразу несколько «но».

Первое: МВД начало проверять эти факты только через два года после отставки Яценюка и за год до президентских выборов.

Второе: ведомство, которое проводит и инициировало расследование, - подконтрольное действующему члену партии «Народный фронт» и соратнику Яценюка, что является признаком конфликта интересов.

Третье и самое важное: производство базируется на словах депутата-беглеца Александра Онищенко, который заявил, что по просьбе Петра Порошенко выплатил 30 млн долларов для дискредитации экс-премьера.

Однако через два года после бегства из страны Онищенко не предоставил украинским правоохранителям никакого подтверждения своим обвинением против действующей власти. Более того – сам депутат находится под следствием.

Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Онищенко в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. По данным следствия, такая схема нанесла государству около 3 миллиардов гривен убытков.

Это означает, что показания депутата в этом расследовании вызывать мало доверия у общества. Да и сам политический истеблишмент относиться к этим заявлениям не более, чем как к игре олигарха, который находится в отчаянии за рубежом.

Тем не менее, следователи Национальной полиции вполне серьезно готовятся допрашивать ближайшее окружение президента, бывших членов правительства и журналистов.

Украинская правда разбиралась, почему МВД открыло производство по дискредитации Яценюка, почему правоохранители наконец заметили «пленки Онищенко» и кого следователи собираются допрашивать.

Каток для кролика

Декабрь 2015. Центр столицы обставлен сити-лайты с надписью: «Беги, кролик, беги. С 11.12.2015».

Обычному прохожему могло показаться, что это реклама нового переиздания романов американского писателя Джона Апдайка, однако в сообщении был скрыт значительно более глубокий смысл.

Образ кролика был намеком на Яценюка, а 11 декабря 2015 в его правительства заканчивался годовой иммунитет.

Правда, бежать лидеру «Народного фронта» не пришлось. В тот день во время выступления экс-премьера с трибуны Верховной Рады к нему подошел народный депутат из фракции БПП Олег Барна, вручил букет красных роз, взял на руки и попытался вынести. После этого вся фракция «фронтовиков» побежала бить депутата фракции партнеров по коалиции.

Впоследствии Президент Петр Порошенко регулярно собирал заседания «стратегической семерки», где уговаривал Яценюка добровольно уйти в отставку. Собеседники, которые были свидетелями этих встреч, сравнивают тогдашнее настояние главы государства с асфальтовым катком.

«Петр знал, что Яценюку на 9 утра надо быть на совещаниях в Кабмине. Поэтому Порошенко собирал «семерку» ночью и в истощении держал Арсения до 5:00. И так месяцами он повторял – «ну, может, уйди», - вспоминают в окружении лидера «Народного фронта».

В итоге Яценюк таки подал в отставку в апреле 2016 года.

На этом можно было бы поставить точку. Но в декабре того же года депутат-беглец Александр Онищенко дал интервью британскому изданию The Independent, где заявил, что проплачивал кампанию против бывшего премьера и потратил на это ни много, ни мало – 30 млн долларов.

В своей книге «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе» Онищенко уточнил, что финансировать атаку на Яценюка его просил никто иной как лично Президент Украины.

«Порошенко положил на меня обязательства финансировать информационную кампанию по дискредитации Яценюка, и я почти год занимался черным пиаром против премьера», - вспоминает Онищенко.

Игра Авакова

После выхода в свет книги Онищенко журналисты Следствие.инфо опубликовали большое расследование, основанное на переписке депутата-беглеца с окружением президента.

Из переписки понятно, что народные депутаты из близкого окружения Порошенко – Игорь Кононенко и Сергей Березенко, а также финансовый советник президента Макар Пасенюк – просили Онищенко договариваться о выгодных для АП голосованиях с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

Медиатором этих переговоров был Онищенко, который и оплачивал голосования «Батькивщины».

Источники в МВД утверждают, что работа журналистов стала окончательной причиной для начала официального расследования.

На следующий день после обнародования скандальной переписки МВД выпустило информацию о начале уголовного производства по факту вмешательства в деятельность экс-премьера Яценюка, что привело к его отставке.

«Следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц», - говорится в сообщении полиции.

Министр Аваков на эмоциях даже запостил твит: «Эта грязная политическая коррупция должна быть раскрыта!».

«После признаний Онищенко в 2016 году наши депутаты обратились с этим вопросом к НАБУ. Но за полтора года результатов так и нет. Но мы хотим знать, кто выделял деньги, сколько их потратили на обслуживание «говорящих голов», которые работали на дискредитацию правительства Яценюка», - комментирует лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

По данным УП, следствием по этому делу занимается молодой заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе. До этого он не занимался серьезными расследованиями, связанными с политикой.

Поскольку с созданием Государственного бюро расследований ГПУ потеряла функцию следствия, а ГБР еще не работает на полную, Нацполиция осталась единственным органом, который может заниматься этим расследованием. То есть генеральный прокурор не сможет просто так забрать это производство от Нацполиции. Даже если захочет.

Как рассказывают в окружении Президента, после появления новости об открытии дела о вмешательстве в работу Яценюка Порошенко звонил Авакову.

Президент интересовался, как ему воспринимать эту информацию. Министр убеждал, что не имеет к делу никакого отношения, мол, всем занимается Главное следственное управление Нацполиции. Порошенко прекратил разговор и бросил трубку.

Собеседники в МВД уверяют, что следователи готовятся к серьезному сбору доказательств. Список потенциальных кандидатов на допрос впечатляет.

В министерстве обещают допросить Александра Онищенко, Юлию Тимошенко, Игоря Кононенко, Сергея Березенко, Макара Пасенюка, Арсения Яценюка с членами его правительства, журналиста Дмитрия Гнапа, который опубликовал переписку депутата-беглеца, и нардепа Сергея Каплина, который был задействован в кампании против бывшего премьера.

«Допросят всех, кто фигурирует в выступлениях Онищенко. Если надо будет, то по особой процедуре будет допрошен и Петр Алексеевич», - утверждает источник в министерстве.

Впрочем, хотя в МВД с жаром рассказывают о расследовании, на самом деле маловероятно, что оно принесет какие-то конкретные результаты, тем более судебные приговоры.

Как бы ни было, но этим производством министр внутренних дел подвешивает сразу двух кандидатов в президенты – Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.

В переписке Онищенко, которую опубликовали журналисты, четко прослеживается их причастность к коррупции. Одно только наличие фамилий Тимошенко и окружения Президента в расследовании Нацполиции как минимум позволит использовать этот неудобный момент их конкурентам в публичных выступлениях.

Но в первую очередь производство развязывает руки Арсену Авакову, который сможет торговаться с обоими кандидатами. Конечно, когда ему это будет нужно.

И в этой истории может произойти непредсказуемый поворот.

В уже упомянутой книге Онищенко среди других разоблачений рассказывает и о коррупции членов «Народного фронта».

Он в ярких красках описывает, как Яценюк со своими соратниками организовал схему в «Укргаздобыче», благодаря которой обеспечил финансирование избирательной кампании партии «Народный фронт» на парламентских выборах 2014 года.

А идет речь ни много, ни мало о 40 млн долларов, которые якобы и помогли НФ преподнести неприятный сюрприз для команды Президента на упомянутых выборах, выиграв их по партийным спискам.

Если МВД открыло производство по переписке Онищенко, то никто не запретит уже ГПУ зарегистрировать аналогичное производство в отношении членов «Народного фронта» и обязать его расследовать СБУ или полицию.

Только тогда вылезет другая неприятность. Представителям власти придется оправдываться, как так случилось, что, воюя между собой, они начали использовать «преступные заявления» депутата Александра Онищенко. Того самого, который обвинил в коррупции их всех.

Пока представители украинского истеблишмента воюют между собой чужими словами, получается, что они признают заявления, которые сами ранее отрицали.