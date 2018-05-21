Комитет ВР по правовой политике и правосудию утвердил ко второму чтению текст законопроекта № 7440 «О Высшем антикоррупционном суде», кроме положения о полномочиях общественного совета международных экспертов в отборе кандидатов в антикоррупционные судьи.

За утверждение соответствующего текста законопроекта проголосовали 13 из 17 присутствующих на заседании членов комитета, сообщает Укринформ.

«По состоянию на эту минуту, продолжаются еще переговоры относительно двух положений, которые нуждаются в дополнительных дискуссиях», - отметил председатель комитета Руслан Князевич.

По его словам, председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету не определяться по этим положениям и передать рабочий вариант таблицы без согласования этих положений на рассмотрение депутатам в сессионном зале.

Князевич отметил, что остается нерешенным вопрос относительно общественного совета международных экспертов. Он напомнил, что в редакции законопроекта, принятом в первом чтении, речь идет о том, что такой совет двумя третями своего состава может принять решение о несоответствии определенной кандидатуры требованиям судьи и тогда Высшая квалификационная комиссия судей может, не согласившись с таким выводом общественного совета, также двумя третями от своего состава преодолеть это вето. В настоящий момент, по словам Князевича, дискутируется вариант, что общественный совет может принимать решение о несоответствии кандидатов определенным требованиям простым большинством, то есть из 7 лиц достаточно 4 голоса для того, чтобы принять такое решение.

«Есть ряд предложений, которые обсуждаются, о том, чтобы ВККС по этому поводу не принимала собственной позиции, а принимала решение... общая панель, то есть общий совет, в состав которого будут входить все члены высшей квалифкомиссии и общественного совета международных экспертов. Есть виденье, что этот совет должен каким-то количеством голосов принять решение для того, чтобы преодолеть вето общественного совета международных экспертов», - объяснил Князевич.

Вторая позиция, которая нуждается в согласовании, нужно ли в составе коллегии судей обязательно, чтобы присутствовал бывший судья, который имеет не менее 5-летнего срока опыта пребывания на должности судьи.

Председатель комитета отметил, что Парубий должен провести дополнительные консультации с МВФ относительно этих двух положений, которые ориентировочно должны состояться в понедельник вечером.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект в первом чтении 1 марта 2018 года. Впоследствии в течение двух недель в законопроект подали более 2 тысяч поправок.

Сейчас задача Комитета по вопросам правовой политики и правосудия – создать рабочую группу для работы с поданными поправками, обработать их и подготовить законопроект ко второму чтению.