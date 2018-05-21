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Двое сумских патрульных полицейских, которые издевались над мужчиной, уволены, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«Комиссия Департамента патрульной полиции завершила расследование данного происшествия и пришла к выводу о наличии дисциплинарных правонарушений в действиях полицейских. И правонарушения двух полицейских были настолько суровыми, что комиссия пришла к выводу о необходимости привлечения к ответственности в виде увольнения со службы в полиции», - написал он в Facebook.

К дисциплинарной ответственности привлекаются и их руководители.

Как сообщал ForUm, 14 мая сумская прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий сотрудниками полиции, что сопровождалось насилием.

Основанием для начала следствия послужило видео, которое местный житель выложил в Интернет. Речь идет о двух полицейских, которые «приводили в чувство» мужчину под хмельком.

На ролике видно, что мужчина не проявляет агрессии и не оказывает сопротивления сотрудникам полиции. Тем не менее, девушка-патрульная пинает его ногой и наступает на ноги, несмотря на то, что сам мужчина не обут.
ForUm

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