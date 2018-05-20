Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко принял участие в церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сейчас мы отмечаем 80-ю годовщину массовых политических репрессий 1937-1938 годов. Из-за непостижимо больших масштабов, которые точно установить невозможно до сих пор, это преступление коммунистического тоталитарного режима называют Большим террором», - сказал Порошенко во время выступления на мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

«В Украине это преступление стало логическим продолжением Голодомора. Голодом убивали украинских крестьян. Чекистско-энкавэдэшными пулям - политическую, культурную, научную элиту. Таким комбинированным способом и осуществляли денационализации, искореняли украинство», - подчеркнул Глава государства.

Президент процитировал слова всемирно известного историка Роберта Конквеста из книги «Большой террор»: «Старая украинская интеллигенция фактически была стерта с лица земли». Он добавил, что в Украине этого историка больше знают как автора работы «Жатва скорби», которая открыла всему миру правду о Голодоморе.

«Быковнянский лес - место общей памяти украинского, польского и других народов. Склоняя головы и возлагая цветы к памятным знакам на местах безымянных братских захоронений, на земле, где вместе с украинцами похоронены тысячи расстрелянных по приказу Сталина польских патриотов, представителей других национальностей, заявляем: «Мы, украинцы, солидарны со всеми народами, пострадавшими от преступлений тоталитарных режимов. Мы настроены на сотрудничество в преодолении последствий тоталитаризма».

Участники мероприятия почтили память жертв политических репрессий минутой молчания.

Петр и Марина Порошенко почтили память погибших и возложили букеты цветов, установили лампады к Братской могиле, Центрального монумента Мемориала, а также к польской части Мемориала.

В мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий также приняли участие представители Кабинета Министров, Верховной Рады, представители польского посольства, общественности.

Как ранее сообщал ForUm, в Украине в воскресенье, 20 мая, отмечают День памяти жертв политических репрессий.