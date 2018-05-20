В Украине в воскресенье, 20 мая, отмечают День памяти жертв политических репрессий.

Ежегодно он приходится на третье воскресенье мая.

День памяти жертв политических репрессий установлен согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным насаждением коммунистической идеологии, возрождения национальной памяти, утверждения нетерпимости к любым проявлениям насилия против человечества и в связи с 70-й годовщиной Большого террора, - массовых политических репрессий 1937-1938 годов, сообщает Укринформ.

Точное количество жертв тоталитарного режима до сих пор определить невозможно. Некоторые специалисты считают, что за период от начала 20-х и до конца 80-х годов ХХ века, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти 1,5 миллиона человек. Многие были расстреляны, другие прошли тюрьмы, ссылки, каторгу, лагеря, принудительно помещались в психиатрические учреждения. Террор и репрессии зацепили почти все слои украинского населения: ученых, политиков, военных, священников, представителей культуры, крестьянства.

Особо жестокие репрессии проводились сталинским режимом и его организаторами в Украине в 30-х годах. В частности, в 1937-1938 годах в Украине были приговорены 197 617 человек, из них к казни - 122 237 граждан. Львиную долю этих приговоров выносили "тройки" НКВД. На протяжении десятков лет советская власть тщательно скрывала следы своих преступлений: на местах захоронений сооружались режимные объекты КГБ, землю заливали бетоном, местность разравнивали бульдозерами и высаживали деревья.

Одним из трагических символов тех времен является киевская Быковня - в Быковнянском лесу находится наибольшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 30-х - в 40-х годах проходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. По данным ученых, в Быковнянском лесу похоронено около 100 тысяч репрессированных коммунистической властью.