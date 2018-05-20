Президент Петр Порошенко заявляет, что украинская власть и украинская общественность за последние годы совершили много шагов для восстановления и утверждения политики национальной памяти, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Неприемлемо долгое время в гуманитарной политике независимой Украины доминировали малоросийство и советчина. В Москве для этого ядовитого коктейля придумали даже название и запатентовали его – «русский мир». Подобные инструменты влияния и подчинения других стран в политологии называют культурным империализмом», - сказал Порошенко во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий.

«То, что многими наивно воспринималось как обычный культурный обмен, пусть и в основном односторонний. На самом деле, это было артподготовкой для российской агрессии. Десятилетиями, применяя так называемую «мягкую силу», Россия готовила безопасные маршруты для танков. И вот именно там, где их идеологические диверсанты погрузились глубже, они тогда и парализовали волю и сопротивление. И именно там у нас теперь оккупированные территории, которые надо освобождать и которые мы точно освободим», - подчеркнул Глава государства.

По его словам, на конец 2013 голда карта Украины «выглядела словно иллюстрация к учебнику по истории КПСС». «Наши города, поселки и села были щедро утыканы идолами Ленина и его соратников. 23 лет независимости власть так и не смогла признать воинов УПА борцами за независимость Украины. Печально известны законом 2012 года они хотели добить наш украинский язык», - добавил он.

«Мог ли я как Президент оставить все это так, как оно было на момент моего прихода к власти? Я убежден - категорически нет. Тектонические изменения, которые произошли с общественным мнением во время и после Революции достоинства и вследствие российской агрессии, обеспечили мощную общественную поддержку всем действиям новой украинской власти в гуманитарной политике и политике украинской памяти - нашей памяти», - сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что в соответствии с Законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов» переименованы 52 тыс. площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов по всей Украине. «Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи. Коммунистическую партию, которая непосредственно виновата в репрессиях и уничтожении миллионов людей, в том числе и десятков тысяч тех, кто покоится здесь, в Быковнянском лесу - наконец запретили», - добавил Президент.

Порошенко также напомнил о принятом три года назад парламентом и подписанный им Законе «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в двадцатом веке». «Впервые на высшем государственном уровне засвидетельствовано, что все герои, которые воевали, а тем более, погибли в борьбе за Украину, стоят признания, почета и уважения, включая и Украинскую Повстанческую Армию и армией УНР», - подчеркнул Президент.

По словам Порошенко, несколько поколений украинцев выросли на тщательно отретушированной версии «Великой Отечественной войны». «За двадцать семь лет независимого бытия мы ничего не забыли и не отреклись ничего из того, что было правдой. Но вместо этого открыли много новых страниц истории, которые раньше от нас старательно скрывались», - добавил он.

Президент напомнил, что на основании закона, принятого три года назад, кроме Дня победы 9 мая, Украина отмечает вместе со всей Европой День памяти и примирения - 8 мая. Также еще в 2014 году был положен конец «патологической традиции праздновать главное военное праздник в унисон со страной-агрессором».