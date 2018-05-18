7 мая 2018 лицу, разоблаченному на предложения неправомерной выгоды должностному НАБУ в размере 800 тыс. долл., сообщено о завершении досудебного расследования и открытии материалов уголовного производства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

После ознакомления с ними обвинительный акт будет направлен в суд.

Как установило следствие, это лицо в ноябре 2017 предложило через посредника должностному Национального бюро (руководителю Главного подразделения детективов) неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долл. за изменение правовой квалификации в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляют детективы Национального бюро. В частности, речь шла об изменении ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление служебным положением) на ст. 358 УК Украины (Подделка документов), следствием чего должно стать изменение подследственности в уголовном производстве и его направление в другой орган досудебного расследования.

24 ноября того же года лицу, разоблаченному на предложения неправомерной выгоды, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что взятку детективу предлагал одесский контрабандист Вадим Альперин.

30 ноября Печерский районный суд Киева избрал Альперину меру в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн.