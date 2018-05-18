Народный депутат из группы «Воля народа» Александр Пономарев считает, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности за препятствование журналистам.

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

«Я думаю, что даже если это дойдет до зала, однозначно не проголосуют», - сказал нардеп.

Пономарев считает, что журналисты «вели себя по-хамски», не представились и мешали ему во время разговора с коллегой.

«Это процессы, которые утомляют всех, потому что от этого страдают практически все», - пояснил нардеп, почему парламентарии, по его мнению, не поддержат снятия с него неприкосновенности.

Комментируя конфликт с журналистами в Раде, Пономарев сказал, что два человека «без удостоверения, без бейджиков, без знаков распознавания вклинились» между ним и коллегой и начали снимать их на телефоны.

«Им сделана просьба не мешать, они достаточно нагло себя повели... С остальными, закончилось тем, что отобрал у них телефон и сказал, что на улице верну», - рассказал нардеп и заверил, что телефон сразу вернул.

Он также сказал, что не считает свои действия препятствием журналистам.

«Для начала, о том, что это журналисты, должны быть хоть какие-то опознавательные знаки», - отметил Пономарев, добавив, что уже позже узнал, что это были журналисты.

Генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности Александра Пономарева.

В феврале бывший член Партии регионов, а теперь нардеп от «Воля народа» Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады отобрал два мобильных телефона у журналистов.

Те снимали на камеры телефонов спор между Пономаревым и нардепом от «Батькивщины» Сергеем Соболевым. Тогда Соболев обвинил компанию Пономарева «Агринол» в махинациях в сфере госзакупок машинного масла для войск.

В итоге после споров с журналистами Пономарев вернул им телефоны.