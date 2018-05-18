Подполковник Национальной гвардии по обвинению в государственной измене приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники контрразведки спецслужбы установили, что нацгвардеец был завербован представителями ФСБ РФ в сентябре 2014 года в Москве во время несанкционированного визита в Россию. Во исполнение указаний кураторов он передавал одним из мессенджеров и по электронной почте в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и средствах, задействованных в проведении антитеррористической операции.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части на Харьковщине. При попытке убежать нацгвардеец нанес телесные повреждения сотруднику СБУ.

Один из районных судов Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания - подполковник.