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Подполковник Национальной гвардии по обвинению в государственной измене приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники контрразведки спецслужбы установили, что нацгвардеец был завербован представителями ФСБ РФ в сентябре 2014 года в Москве во время несанкционированного визита в Россию. Во исполнение указаний кураторов он передавал одним из мессенджеров и по электронной почте в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и средствах, задействованных в проведении антитеррористической операции.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части на Харьковщине. При попытке убежать нацгвардеец нанес телесные повреждения сотруднику СБУ.

 

 

Один из районных судов Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания - подполковник.           
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