Суд продлил меру пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Об этом «Украинской правде» сообщил адвокат экс-чиновника Любомир Дроздовский.

«Обязательства продлены еще на два месяца», – объяснил он.

Фото: Судебный корреспондент

Соответствующее ходатайство обвинения в среду, 16 мая, рассматривал Шевченковский районный суд Киева.

Насиров обязан носить электронный браслет, не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

Дроздовский добавил, что защита подавала ходатайство об отмене обязательств, но суд его не удовлетворил.

«Наша позиция была, что их нужно было отменить... объективно с нашей стороны нарушений не было», – отметил адвокат.

Вместе с тем он сообщил, что суд удовлетворил два других ходатайства защиты.

В частности, Насирову обязали вернуть внутренний паспорт, который ему должны были отдать еще в апреле.

По словам адвоката, внутренний паспорт был изъят при обыске в качестве вещественного доказательства, а затем – передан детективами в миграционную службу как документ, дающий право выезда за границу.

Второе удовлетворенное судом ходатайства адвокатов, по словам Дроздовского, касалось снятия ареста с часов жены Насирова, которые были изъяты во время обыска.

Защитник экс-фискала также рассказал, что обвинительный акт в среду не зачитывался, так как на заседание было выделено только 2 часа.

Как сообщал ForUm, 31 января Кабмин уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.