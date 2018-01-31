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Кабинет Министров уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) за двойное гражданство впервые в истории независимой Украины, передают Українські Новини.

В марте 2017 года депутат БПП Мустафа Найем опубликовал справку, свидетельствующую о том, что у отстраненного председателя Государственной фискальной службы есть гражданство Великобритании.

По информации агентства, именно двойное гражданство Насирова стало причиной его увольнения с должности.  

Как сообщал ForUm, 31 января Кабмин уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. 
ForUm

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