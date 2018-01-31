Кабинет Министров Украины уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Мы направили в государственную комиссию обращение, представление. Государственная комиссия дала свой вывод в отношении увольнения Насирова с должности. Поэтому мы принимаем сегодня это решение», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.

Напомним, в январе Минфин подал в Кабмин представление об увольнении Насирова.

25 января Кабинет Министров направил представление Министерства финансов об увольнении Насирова на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.