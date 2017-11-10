Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обвинительный акт в отношении председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова (по ч.2 ст.364 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины) и руководителя департамента погашения долга ДФС ( ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Досудебное расследование в этом производстве завершено 28 июля 2017. Подозреваемые и их защитники знакомились с материалами расследования более трех месяцев.

По данным следствия, председатель ГФС причастен к так называемой «газовой схеме Онищенко». По мнению детективов, в течение 2015 обвиняемый принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для задействованных в схеме компаний на общую сумму 2,019 млрд грн.

В частности, речь идет о решениях с рассрочке уплаты рентных платежей, принятые «задним» числом, при отсутствии обоснованных оснований и после наступления установленных дат уплаты ренты упомянутыми компаниями. Рассрочка предоставлялись без согласования со стороны Министерства финансов Украины, хотя их срок выходил за пределы одного бюджетного года. Кроме того, как установило следствие, председатель НФС сообщил ПАО «Укргаздобыча» и Государственной службе геологии и недр Украины недостоверную информацию об отсутствии у упомянутых компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения операторами условий договоров о совместной деятельности в части уплаты в бюджет ренты за пользование недрами, что могло бы стать основанием для расторжения договоров между ОАО «Укргаздобыча» и компаниями, задействованными в «газовой схеме».

В случае признания виновности обвиняемых в суде им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в марте 2017 года.

Как ранее сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

7 августа суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.