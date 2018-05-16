Служба безопасности Украины вызвала на допрос 47 человек по делу о государственной измене руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

«Разослано 47 повесток», - сообщил он.

По словам Кононенко, допросы запланированы в ближайшее время.

Он также сообщил, что обыски по делу завершены, в том числе и в офисе издания.

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.