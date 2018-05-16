В Москве 9 мая параллельно с другими торжественными событиями движение «Бессмертный полк Украины» организовал парад. Участие в параде приняли меньшей мере трое экс-сотрудников киевского подразделения «Беркут», которые разыскиваются за убийство 48 человек и ранения еще 80 на улице Институтской во время событий на Майдане в феврале 2014 года, сообщает Громадське.

Эту информацию изданию подтвердили люди, которые служили с «беркутовцами».

В частности, трех экс-сотрудников Беркута заметно на видео: это Алексей Цвигун, Петр Псарев и Евгений Проноза.

Все трое принадлежат к роте Дмитрия Садовника, сбежавшего в Россию.

Псарев сбежал нелегальными путями в феврале 2015 года, Проноза официально выехал в декабре 2014 года, а Цвигун – в апреле 2014 года.

В общем, в расстрелах подозреваются 23 экс-сотрудников киевского «Беркута». 18 из них в розыске, пятеро сейчас на скамье подсудимых. Дело о них слушается уже более 2 лет в Святошинском суде Киева.

Экс-командир спецроты киевского «Беркута» Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста, в сентябре 2014 получил российское гражданство уже через два месяца после побега.

Напомним, парад «Бессмертного полка Украины» состоялся в Москве 9 мая. Сообщалось также, что участие в параде принял бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, которого подозревают в преступлениях против человечности во время событий Евромайдана.