Экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и бойцов спецподразделения «Беркут» заметили на акции «Бессмертный полк» в Москве.

Об этом сообщил пользователь Facebook Василий Максимов.

«Если вдруг вы скучали по ним, то совершенно напрасно. Они уже здесь, в Москве», – написал он.

Захарченко был министром внутренних дел Украины во времена президентства Виктора Януковича.

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко по делу Майдана.

В начале января 2017 суд разрешил задержать беглого президента Януковича, бывших министра внутренних дел Виталия Захарченко и начальника ГУ МВД в Киеве Валерия Коряка по делу об организации похищения архиепископа Александра Драбинко – помощника настоятеля УПЦ МП Владимира Сабодана.