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Экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и бойцов спецподразделения «Беркут» заметили на акции «Бессмертный полк» в Москве.

Об этом сообщил пользователь Facebook Василий Максимов. 

«Если вдруг вы скучали по ним, то совершенно напрасно. Они уже здесь, в Москве», – написал он.

Захарченко был министром внутренних дел Украины во времена президентства Виктора Януковича.

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко по делу Майдана. 

В начале января 2017 суд разрешил задержать беглого президента Януковича, бывших министра внутренних дел Виталия Захарченко и начальника ГУ МВД в Киеве Валерия Коряка по делу об организации похищения архиепископа Александра Драбинко – помощника настоятеля УПЦ МП Владимира Сабодана. 
ForUm

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