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Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Кремль с целью скорейшего возвращения украинских политзаключенных.

Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Мы продолжаем бороться и прилагаем все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ», - написал Порошенко.

Как сообщал ForUm, ранее сегодня, 16 мая, СМИ распространили письмо Олега Сенцова адвокату, в котором он заявил о начале бессрочной голодовки с  требованием освободить 64 украинских политзаключенных.     
ForUm

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