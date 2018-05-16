Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Кремль с целью скорейшего возвращения украинских политзаключенных.

Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Мы продолжаем бороться и прилагаем все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ», - написал Порошенко.

Как сообщал ForUm, ранее сегодня, 16 мая, СМИ распространили письмо Олега Сенцова адвокату, в котором он заявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить 64 украинских политзаключенных.