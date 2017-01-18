Россия предоставила гражданство бывшему командиру специальной роты специального подразделения «Беркут» Дмитрию Садовнику и 9 бывшим бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Об этом прокурор Роман Псюк заявил 17 января в ходе рассмотрения Святошинским районным судом Киева дела по обвинению бывших сотрудников «Беркута» Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана, передают Українські новини.

В частности Псюк попросил суд присяжных принять во внимание и исследовать ответ России на запрос Генеральной прокуратуры Украины.

«У нас есть ответы Генеральной прокуратуры РФ с подписями заместителей генпрокурора РФ, согласно которым 10 лиц, их фамилии указаны в обвинительном акте - это бойцы спецроты «Беркута», уже получили гражданство Российской Федерации и, по нашим данным, скрываются именно на территории России», - сообщил прокурор.

По словам Псюка, Россия предоставила Садовнику гражданство в декабре 2014 года, а девяти бывшим беркутовцам - в апреле 2014, сентябре 2014, апреле 2015 и январе 2015.

Двоим бывшим беркутовцам Россия предоставила временное убежище как беженцам.

Суд приобщил эти материалы к делу.

Напомним, 10 января нардеп Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

Согласно им, представители «ДНР» отправили запрос на выдачу им бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

При этом защита бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» исключила их обмен или выдачу представителям самопровозглашенной «ДНР».