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Власти США установили причастного к утечке информации из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в 2017 году, сообщает The Washington Post.

По данным прокуратуры, экс-сотрудник ЦРУ Джошуа Адам Шульте передавал информацию WikiLeaks. В настоящий момент он находится в манхэттенской тюрьме по обвинениям, не связанным с утечкой данных управления, передает 112 Украина.

В 2017 году ЦРУ при помощи ФБР в рамках расследования масштабной утечки информации «начало охоту» на предполагаемого информатора портала WikiLeaks в своих рядах. Отмечается, что доступ к засекреченным материалам имели сотни людей. Следствие проверило всех предполагаемых информаторов.
ForUm

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