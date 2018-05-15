Силы департамента благоустройства Киева начали демонтаж строительного забора по адресу улица Малышко, 9, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Депутат Киевсовета Олесь Маляревич поблагодарил активных жителяей массива, которые помогли отстоять участок, а также – мэра столицы Виталия Кличко за принципиальную позицию в этом вопросе.

По словам Маляревича, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования был поддержан проект решения о расторжении договора аренды земельного участка, предоставленного в 2005 и продленного в 2010 году.

«Также проектом решения предлагается создать на данной территории сквер! В четверг, 17 мая, проект решения будет рассмотрен на сессии Киевсовета как неотложный. Уверен, что его поддержат депутаты и уже этой осенью начнем создание сквера», - заявил депутат Киевсовета.

Напомним, в январе этого года мэр столицы Виталий Кличко поручил приостановить строительные работы на улице Малышко и обратился к застройщику предоставить всю необходимую документацию на строительство. Мэр также обратился в контролирующие органы и прокуратуру города с требованием проверить законность начала строительных работ, в частности, установление строительного забора.