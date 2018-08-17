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В управление полиции Дарницкого района доставили около 80 мужчин, задержанных на стройплощадке на Осокорках. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

«В управление полиции доставили около 80 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет из разных регионов Украины. Во время общения они отрицают свою причастность к подготовке каких-либо правонарушений, указывают, что незнакомы между собой и случайно оказались в одном месте. Некоторые - отказался предоставлять объяснения, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины», - говорится в сообщении.

На месте сбора группы мужчин работают две следственно-оперативные группы. Там обнаружили спецсредства, ножи, телескопические палки и несколько единиц оружия, проверят по базам данным и установят, зарегистрирована она в установленном порядке.

Ранее сообщалось о 40 задержанных.
ForUm

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