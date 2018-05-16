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В Киеве в результате столкновения на строительной площадке между членами «Национальных дружин» и представителями охранной фирмы пострадали 17 человек, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, сегодня около 14:00 в столичную полицию поступило сообщение, что на улице Елизаветы Чавдар произошел конфликт между представителями охранной фирмы и группой активистов. По указанному адресу прибыли экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

«Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что около 100 человек начали хулиганские действия на территории строительства. Между охранниками застройщика и активистами возникла потасовка, во время которой правонарушители бросали камни, подожгли помещение для охранников и повредили технику для выполнения строительных работ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате конфликта травмы различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе сотрудник полиции.

Следователи провели осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей конфликта, а эксперты изымают вещественные доказательства.

Сведения о событии должным образом зарегистрировали. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 296 (хулиганство), ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства правонарушения и активных участников конфликта.

В то же время, по данным LB.ua, на берегу озера Небреж местные жители при поддержке представителей националистических организаций и активистов попытались заблокировать строительную технику, фирма-застройщик привезла на объект. По их словам, существует предписание о запрете работ, но компания игнорирует его.

В результате произошла массовая драка, в которой приняли участие представители застройщика, а также несколько нарядов полиции, которые пытались предотвратить конфликт.  
ForUm

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