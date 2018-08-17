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Столичные полицейские предупредили конфликт возле стройки в Дарницком районе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В управление полиции доставляют несколько десятков молодых людей спортивной внешности. В них обнаружили щиты, резиновые дубинки, ножи и оружие.

Во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности, при этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства.

Эту информацию патрульные сразу передали в дежурную часть полиции Киева. Чтобы предупредить возможные правонарушения, на место происшествия направили спецназовцев, наряды патрульных и по тревоге был поднят личный состав территориального управления полиции.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Виктора Нечитайло, как только правоохранители прибыли по указанному адресу, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.

«На месте мы увидели, что они имели спецсредства – щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте», - отметил правоохранитель.
ForUm

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