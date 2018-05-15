Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергло информацию о якобы предложении народному депутату Александру Онищенко, который, по данным следствия, является организатором масштабной коррупционной «газовой схемы», заключить «сделку со следствием» без ведома прокуроров САП.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

«Инициатива о сотрудничестве в обмен на компенсацию убытков и дачу показаний по ряду высокопоставленных чиновников к детективам НАБУ неоднократно с сентября 2016 поступала именно от адвокатов Онищенко. В свою очередь детективы НАБУ сообщили адвокатам, что заключение таких соглашений – это исключительная компетенция прокуратуры», - подчеркнули в НАБУ.

Соответствующие разъяснения детективы предоставляли подозреваемому во время всех трех видео-опросов, которые состоялись в течение декабря 2016 - мая 2017, ведь каждый раз народный депутат так или иначе поднимал тему сотрудничества со следствием. Во время видео-опросов детективы пытались выяснить условия, при которых Онищенко готов был бы пойти на «сделку», а также конкретику по фактам коррупции с участием чиновников, которым подозреваемый был готов поделиться. Все эти детали были озвучены представителям САП и непосредственно руководителю антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, во время первого общения с Онищенко по видеосвязи в декабре 2016 года участие в нем кроме детективов Бюро принимал руководитель одного из отделов САП.

Результаты всех таких бесед должным образом оформлены и приобщены к материалам следствия в соответствии с ч.11 ст.232 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все действия осуществлены под процессуальным руководством прокуроров САП, с выполнением их указаний и поручений. Среди прочего, эти указания касались следственных действий детективов за рубежом, в том числе в части выбора стран для проведения допросов подозреваемого.

«Как правоохранительный орган Национальное бюро действует исключительно в соответствии с действующим законодательством. Процессуальные и следственные действия происходят по согласованию и под руководством прокуроров САП. Поэтому заявления о якобы превышении полномочий детективами Бюро в части несообщения об инициативе подозреваемого прокурорам является ничем иным как попыткой дискредитировать работу антикоррупционного органа», - резюмировали в НАБУ.

Ранее беглый нардеам утверждал, что НАБУ инициировало и вело с ним переговоры о заключении соглашения о признании вины.

19 апреля депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием Президента Петра Порошенко.

Пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко назвал фейком эти записи.

Национальное антикоррупционное бюро готово изучитьэти записи.