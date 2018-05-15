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Федерация футбола Украины назвала появление скандальных фото кубка Лиги чемпионов новым витком травли руководства организации.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ФФУ в Facebook.

«Жаль, что с подачи фейкового ресурса, который в последние дни стал первоисточником масштабных информационных атак на Федерацию футбола Украины, началась кампания по искажению впечатления общественности об этом замечательном проекте и был начат новый виток травли руководства ФФУ», - говорится в нем.

При этом ФФУ не уточняет, о каком фейковом ресурсе идет речь.

Раньше кубок ЛЧ УЕФА был замечен вместе с главой ФФУ Андреем Павелко в церкви, потом появилась фотография, на которой трофей оказался в руках девочки на сидении автомобиля. Она, по информации источников, является падчерицей Павелко – Елизаветой Чаус.


 
ForUm

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