Украинский журналист Роман Сущенко прислал 13 рисунок из российского СИЗО «Лефортово» - урбанистический пейзаж американского города Чикаго.
Об этом сообщила его дочь Юлия Сущенко.
«Еще один замечательный рисунок моего отца Романа Сущенко из застенков московского СИЗО – урбанистический пейзаж города Чикаго. Шел к нам дольше всего – с июля 2017 года», - написала она в Facebook.
В создании изображения Сущенко использовал неизменные бумагу, шариковую ручку, чай и шелуху лука.
В целом за более чем полтора года заключения от Сущенко пришло 12 рисунков, среди которых изображения Парижа, Женевы, Венеции, Лиссабона, а также киевские пейзажи.
Напомним, 27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко
Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.
В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.
7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.
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