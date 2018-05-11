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Украинский журналист Роман Сущенко прислал 13 рисунок из российского СИЗО «Лефортово» - урбанистический пейзаж американского города Чикаго.

Об этом сообщила его дочь Юлия Сущенко.

«Еще один замечательный рисунок моего отца Романа Сущенко из застенков московского СИЗО – урбанистический пейзаж города Чикаго. Шел к нам дольше всего – с июля 2017 года», - написала она в Facebook.

В создании изображения Сущенко использовал неизменные бумагу, шариковую ручку, чай и шелуху лука.

В целом за более чем полтора года заключения от Сущенко пришло 12 рисунков,  среди которых изображения Парижа, Женевы, Венеции, Лиссабона, а также киевские пейзажи.

Напомним, 27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 
ForUm

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