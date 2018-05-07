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Украинский журналист Роман Сущенко послал свой двенадцатый рисунок из российского СИЗО «Лефортово» - городской пейзаж португальской столицы Лиссабона.

«Накануне «Евровидения» получили от нашего Романа Сущенко новый шедевр – городской пейзаж португальского Лиссабона. Правда, рисунок отец выслал еще 21 октября 2017», - написала дочь журналиста Юлия в Facebook.

В создании картины Сущенко использовал бумагу, шариковую ручку, луковую шелуху, карандаш, чай, кетчуп.

В целом за более чем полтора года заключения от Сущенко пришло 12 рисунков,  среди которых изображения Парижа, Женевы, Венеции, а также киевские пейзажи.

Напомним, 27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 
ForUm

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