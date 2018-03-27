Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже.



Дело рассматривает трое судей, передает УНИАН.

Журналистов пустили на начало заседания, в ходе которого судья попросил Сущенко представиться, расспросил, где он работал до задержания, а также уточнил его семейное положение. Операторов на начало заседания не допустили. Также в зале строго была запрещена фотосъемка.

Судья объяснил, что на дело наложен гриф «совершенно секретно», поэтому по требованию прокурора принято решение проводить заседание в закрытом режиме. Адвокат Марк Фейгин предложил частично рассмотреть дело в закрытом режиме, поскольку из 12 томов дела, только 9 секретны. Однако суд отклонил это ходатайство.

Также суд отказал консулу Украины Геннадию Брескаленко присутствовать в зале суда в качестве общественного защитника наряду с адвокатом Фейгиным.

Сегодня Мосгорсуд также намерен принять решение о продлении срока ареста Сущенко еще на 6 месяцев.



Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.