Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже.
Дело рассматривает трое судей, передает УНИАН.
Журналистов пустили на начало заседания, в ходе которого судья попросил Сущенко представиться, расспросил, где он работал до задержания, а также уточнил его семейное положение. Операторов на начало заседания не допустили. Также в зале строго была запрещена фотосъемка.
Судья объяснил, что на дело наложен гриф «совершенно секретно», поэтому по требованию прокурора принято решение проводить заседание в закрытом режиме. Адвокат Марк Фейгин предложил частично рассмотреть дело в закрытом режиме, поскольку из 12 томов дела, только 9 секретны. Однако суд отклонил это ходатайство.
Также суд отказал консулу Украины Геннадию Брескаленко присутствовать в зале суда в качестве общественного защитника наряду с адвокатом Фейгиным.
Сегодня Мосгорсуд также намерен принять решение о продлении срока ареста Сущенко еще на 6 месяцев.
Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.
В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.
7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.
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