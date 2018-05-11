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Европейский Союз пока не может предложить Украине перспективу членства. Об этом сегодня в ходе круглого стола «Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы» заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает РБК-Украина.

«В вопросе Украины на сегодняшний момент нет перспективы членства... Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу», - сказал Мингарелли.

Напомним, Президент Петр Пороше планирует ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО.
ForUm

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