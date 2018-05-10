В Польше управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей возбудило производство против российского «Газпрома» и пяти международных компаний, ответственных за финансирование проекта «Северный поток-2».

Как сообщают в управлении, есть подозрение, что стороны сделки, несмотря на запрет Польши, совместно реализуют проект «Северный поток-2», передает Радио Свобода.

Польское антимонопольное учреждение отмечает, что строительство газопровода «Северный поток 2» проанализировали в августе 2016 года и решили, что сотрудничество между «Газпромом» и пятью международными компаниями может привести к ограничению конкуренции.

В управлении считают, что «Газпром» имел доминирующую позицию в поставках газа в Польшу, и эта сделка могла привести к дальнейшему усилению переговорных позиций российской компании по польских потребителей.

Проект «Северный поток-2» должен поставлять газ с месторождений на севере России непосредственно в Германию по дну Балтийского моря, минуя традиционные транзитные маршруты через Украину и Польшу. Проект должен расширить возможности уже построенного первого «Северного потока». Компания Nord Stream 2 AG («Северный поток-2»), занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому «Газпрому» на 100 процентов через его филиал в Нидерландах.

В Еврокомиссии заявили, что в случае постройки газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream-2) будут нарушены принципы прозрачности, недискриминационности и равного доступа.

Напомним, 5 апреля Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.