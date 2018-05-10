Винтовка, с которой в Киеве задержали мужчину 9 мая, оказалась неприспособленной для стрельбы, заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

«Утром человек шел с винтовкой Мосина. Предварительно винтовку осмотрели эксперты, она не приспособлена под выстрелы, не является огнестрельным оружием... Человек шел на какое-то театрализованное действо, не в этом районе. Но полиция решила его задержать и изъять винтовку для проверки», - сказал Крищенко.

Напомним, 9 мая полиция сообщила, что задержала возле станции метро «Арсенальная» человека с ружьем, который пытался пройти на территорию проведения массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.