Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали обращение к соотечественникам с призывом объединиться вокруг цели создать единую православную церковь в Украине.

Об этом на пресс-конференции сказал президент Украины (1994 - 2005 гг.) Леонид Кравчук, сообщает Укринформ.

«Мы после длительных дискуссий в нашем кругу подписали обращение к украинскому народу, ко всем верующим Украины о предоставлении томоса об автокефалии церкви Украины», - сказал Кравчук.

Он зачитал присутствующим текст обращения, в котором президенты, в частности, отметили, что православная церковь начиналась одновременно с борьбой за независимость Украины в 1991 году. По словам авторов обращения, тогда митрополит Киевский и Галицкий Филарет, которого поддержало руководство государства, патриотически настроенные политические силы и миллионы верующих, начал работу по созданию украинской поместной церкви. В результате этого была создана независимая Украинская православная церковь Киевского патриархата. «Это был первый, очень важный шаг по созданию автокефалии в Украине», - сказал Кравчук.

Первый президент независимой Украины напомнил, что в 2018 году по приглашению тогдашнего президента Виктора Ющенко Киев посетил Вселенский патриарх Варфоломей. Велась работа по объединению всех украинских православных церквей, но из-за позиции РПЦ этого не произошло, констатировал он.

«Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольской церковью-матерью играет важную роль в укреплении независимости Украины, духовного и национального единства нашего народа, развитии религиозной свободы, будет способствовать укреплению межконфессионального диалога в нашей стране», - сказал Кравчук.

По его словам, по мнению президентов, единство украинского народа является огромной силой, укреплять которую будет поместная православная церковь, и это станет непреодолимой духовной победой в борьбе с российской церковью в Украине.

«Поэтому мы поддерживаем усилия Президента Украины Петра Порошенко в отношении этого важнейшего для Украины вопроса и обращаемся ко всем гражданам, ко всем ответственным политикам, общественным деятелям с призывом объединиться вокруг этой великой цели и активно работать», - подчеркнул Кравчук.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.