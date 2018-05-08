Президент США Дональд Трамп не поедет в Израиль на открытие посольства США в Иерусалиме, сообщает пресс-служба Белого дома.

Так, Трамп объявил о назначении президентской делегации в Государство Израиль для участия в открытии посольства Соединенных Штатов 14 мая 2018 года в Иерусалиме, которую возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Также в делегацию входят министр финансов США Стивен Мнучин и дочь президента Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

18 декабря США наложили вето на проект резолюции ООН, отвергающий признание Иерусалима столицей Израиля.